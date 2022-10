Nowy szef dyplomacji Szwecji: etykieta feministycznej polityki zagranicznej przesłaniała jej zawartość

czytaj dalej

Czwartek jest 239. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Tuż przed północą w środę rozpoczęły się w Kijowie wyłączenia prądu spowodowane rosyjskimi atakami na infrastrukturę energetyczną - donosi Ukrinform, powołując się na komunikat Ukrenergo. Przerwa w dostawie prądu potrwa do 4 godzin dziennie dla każdego klienta - informuje Ukrenergo - nie wyklucza jednak, że czterogodzinne przerwy mogą pojawiać się częściej, np. dwa razy podczas dnia, od 8 do 12-tej i od 20-tej do północy. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.