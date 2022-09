Nowy szef brytyjskiej dyplomacji rozmawiał z Kułebą. Ukraina otrzyma kolejne systemy artylerii rakietowej

Nowy szef ministerstwa spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii James Cleverly poinformował, że rozmawiał telefonicznie ze swym ukraińskim odpowiednikiem Dmytrem Kułebą. Minister zapewnił, że uczyni wszystko, co możliwe, aby pomóc Ukrainie w walce o wolność. Przedstawiciel brytyjskiej ambasady w Waszyngtonie Mark Newton przekazał, że podczas spotkania ministrów obrony państw wspierających Ukrainę w Ramstein ogłoszone zostaną dostawy do tego kraju kolejnych systemów artylerii rakietowej.

- Rozmawiałem właśnie z Dmytrem Kułebą, była to moja pierwsza rozmowa telefoniczna na stanowisku szefa MSZ. Potwierdziłem nasze niezachwiane wsparcie dla Ukrainy - poinformował James Cleverly. Podkreślił, że "to, co dzieje się na Ukrainie jest ważne dla nas wszystkich" i zadeklarował: - Zrobię wszystko, co możliwe, by pomóc w ich walce o wolność.