Świat

Nowy sondaż na Węgrzech. Opozycja zwiększyła przewagę nad Orbanem

Peter Magyar
Jak 16 lat rządów Orbana zmieniło Węgry? Materiał Jakuba Loski
Źródło: TVN24 BiS
Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się za niespełna trzy tygodnie. Tymczasem opozycyjna partia TISZA nie tylko prowadzi w kolejnym sondażu, ale zwiększyła też przewagę nad rządzącą nieprzerwanie od 16 lat partią Fidesz Viktora Orbana.

Wybory parlamentarne na Węgrzech zaplanowano na 12 kwietnia. Sondaż, opublikowany w środę przez portal tygodnika "HVG", wykazał, że TISZA zyskuje na popularności, podczas gdy poparcie dla Fideszu pozostaje niezmienne. Ugrupowanie Magyara powiększyło przewagę do 23 punktów procentowych wśród zdecydowanych wyborców, w porównaniu z 20-punktową przewagą w sondażu z lutego.

Sondaż przed wyborami na Węgrzech. Ile procent Fidesz, ile TISZA

TISZA uzyskała poparcie 58 proc. zdecydowanych wyborców, w porównaniu z 55 proc. miesiąc wcześniej, podczas gdy Fidesz poparło 35 proc. zdecydowanych wyborców, tyle samo co w poprzednim miesiącu - podała firma sondażowa Median.

Biorąc pod uwagę ogół społeczeństwa, najważniejsza partia węgierskiej opozycji uzyskała poparcie na poziomie 46 proc., a Fidesz - 30 proc. Skrajnie prawicowa partia Mi Hazank uzyskała poparcie 4 proc. zdecydowanych wyborców, w porównaniu z 6 proc. w lutym. Próg wyborczy dla partii wynosi 5 procent.

Źródło: tvn24.pl

Sondaż przeprowadzono w dniach od 17 do 20 marca drogą ankiet telefonicznych na reprezentatywnej grupie 1000 osób. 

"Jeżeli TISZA nie wygra tych wyborów, już nikt nie będzie go w stanie pokonać"
Kampania wyborcza na Węgrzech

Median stwierdził też, że 89 proc. respondentów zadeklarowało udział w wyborach. W 2022 roku frekwencja wyborcza wyniosła 70 proc. - Możliwe, że zobaczymy rekordowo wysoką frekwencję - powiedział Endre Hann, dyrektor Median, w podcaście "HVG".

Viktor Orban pozostaje premierem nieprzerwanie od 2010 roku. W ostatnich tygodniach wokół węgierskiej kampanii wyborczej robi się głośno, za sprawą medialnych doniesień o możliwej ingerencji zewnętrznej w wybór władz na Węgrzech. Według "Washington Post" Kreml proponował "zaaranżowanie zamachu" na Orbana, aby ułatwić mu walkę o wygraną. Pojawiły się też doniesienia o próbie infiltracji opozycji przez węgierskie służby, co przez lidera Tiszy jest porównywane do amerykańskiej afery Watergate.

Tomczyk: Węgry prowadzą dzisiaj politykę nie tylko prorosyjską, ale w zasadzie antypolską

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Polska para awansowała do finału mistrzostw świata
EUROSPORT
imageTitle
Pracowity czwartek w Planicy. Treningi przed kwalifikacjami
RELACJA
Nawrocki u Orbana
Węgry to "patodemokracja". "Szukają wspólnika"
Polska
Intensywne opady w Polsce
Leje w części kraju. "Możliwe utrudnienia"
METEO
Kwiatkowski
Pokazał rany po wypadku. "Boli jak diabli"
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
Zełenski o "szantażu" z Rosji. "Mam raporty naszych służb"
Świat
imageTitle
Sabalenka wyszła z opresji. Będzie bitwa o finał
EUROSPORT
Stena Spirit
Problemy pasażerów Stena Line. Opóźnienia promów na trasie Gdynia - Karlskrona
Trójmiasto
"Wor w zakonie" zatrzymany
"Wor w zakonie" zatrzymany w warszawskim hotelu
WARSZAWA
44 min
Orban
Węgrzy poślą Orbana na emeryturę? "Kierunek Tiszy jest jasny"
Maciej Tomaszewski
Mark Zuckerberg w drodze na rozprawę sądową
20-latka pozwała Meta i Youtube. Historyczne odszkodowanie
BIZNES
imageTitle
Sunął po asfalcie. Poważne obrażenia
EUROSPORT
imageTitle
Przewidywany skład Polaków na Albanię
EUROSPORT
imageTitle
Poranne latanie w Planicy. O której kwalifikacje
EUROSPORT
Śnieg, zimowa aura
Ulewy i nawet 20 centymetrów śniegu. IMGW ostrzega
METEO
Donald Trump w Białym Domu
Dziwne nagrania na kontach Białego Domu. Jedno z nich zniknęło
Świat
Otwarcie nowego Bloku Porodowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach
Sosnowiec, Chrzanów, "Żelazna". Kiedy innym spada, tam rośnie. Jak to możliwe?
Justyna Suchecka, Maria Mikołajewska
Izraelska armia użyła systemu przeciwrakietowego Arrow 3
Izrael atakuje niezależnie od USA, problem z pociskami Arrow, konflikt "przekroczył granice"
WOJNA NA BLISKIM WSCHODZIE
Donald Trump
Trump rekordowo niepopularny, Orban uderza w Ukrainę, Nawrocka w Białym Domu
WARTO WIEDZIEĆ
Robert Lewandowski - MŚ 2026 mogą być ostatnią wielką imprezą w jego karierze
Boniek: przegrana z Albanią szalenie niebezpieczna
Rafał Kazimierczak
Deszcz, deszczowo, wiosna
Chmury, deszcz, a w górach śnieg
METEO
Oleśnica. Zderzenie pięciu pojazdów na S8
Zderzenie pięciu samochodów. Jedna osoba nie żyje
Polska
imageTitle
Specjalistka od meczów z Realem. Pajor rekordzistką El Clasico
EUROSPORT
Abbas Aragczi
Szef MSZ Iranu ma "wiadomość dla sąsiadów"
Świat
imageTitle
Wspaniała niespodzianka. Ekipa z Zawiercia o krok od kolejnego Final Four
EUROSPORT
imageTitle
Tenisowe gwiazdy na legendarnym stadionie. Nowy pomysł organizatorów
EUROSPORT
Pożar wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO XVII-wiecznego kościoła św. Andrzeja i byłego klasztoru Bernardynów we Lwowie
MSZ o "barbarzyńskim ataku" na Lwów
Świat
Giorgia Meloni głosuje w referendum 23 marca 2026 roku
Meloni w "furii". Minister turystyki podała się do dymisji
Świat
imageTitle
Pegula z kompleksem Rybakiny. Szansa na wielki hit w półfinale
EUROSPORT
shutterstock_2755222775
Władze reagują na ceny paliw. Będzie rekompensata
BIZNES

