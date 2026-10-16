Świat Nowy sondaż przed wyborami w USA. Poparcie dla Trumpa rekordowo niskie Adam Michejda |

Trump: mógłbym mówić najgłupsze rzeczy, a wy i tak byście mi klaskali Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ALLISON ROBBERT / POOL

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Ogólna aprobata działań prezydenta Donalda Trumpa osiągnęła najniższy poziom w historii badań Fox News, i to dla obu jego kadencji - 36 proc. Jak zauważa stacja, od maja utrzymywała się na poziomie 39 proc., w najnowszym badaniu, niedługo przed wyborami połówkowymi (midterms), spadała jednak o trzy punkty procentowe. Jak można się było spodziewać, najgorzej oceniają go zarejestrowani demokraci. Tu aprobata jego działań wynosi zaledwie 2 proc., przy 98-procentowej dezaprobacie. Ale nie aprobuje ich też blisko jedna czwarta (23 proc.) zarejestrowanych republikanów, a odsetek tych zwolenników Partii Republikańskiej, którym podoba się jego polityka, spadł w ciągu roku o 12 punktów procentowych.

Wybory w USA. Koszty życia najważniejsze

Głównym problemem przed zbliżającymi się wielkimi krokami wyborami jest gospodarka. Blisko trzy czwarte uczestników sondażu (74 proc.) ocenia negatywnie stan amerykańskiej ekonomii, a ponad połowa (53 proc.) spodziewa się dalszego pogorszenia w przyszłym roku. Jedynie 18 proc. uważa, że żyje im się lepiej niż dwa lata temu, gdy Trump został ponownie wybrany na swój urząd.

Zdecydowana większość Amerykanów zapytanych, jakie - ich zdaniem - są najważniejsze problemy ekonomiczne, z którymi obecnie mierzy się kraj, wymienia koszty życia. W sondażu Fox News odpowiedź taką wskazało 59 proc. uczestników badania, 15 proc. wybrało wydatki państwa i deficyt, 7 proc. wskazań miał rynek pracy i bezrobocie, tyle samo - nierówności płac. 6 proc. za najważniejsze uważa cła, a 5 proc. podatki.

Jak może się to przełożyć na najbliższe wybory?

Fox News zauważa, że - podobnie jak w większości wyborów uzupełniających - wyborcy są skłonni swoim głosem "ukarać partię sprawującą władzę". Siedmiu na dziesięciu uczestników sondażu twierdzi, że w najbliższym głosowaniu chce wysłać Trumpowi sygnał, przy czym w przypadku prawie połowy (47 proc.) będzie to sygnał sprzeciwu. Poparcie dla jego działań zamierza wyrazić jedna czwarta wyborców (25 proc.).

I tak, gdyby wybory odbyły się dzisiaj, 54 proc. wyborców deklaruje poparcie w swoim okręgu dla kandydata demokratów, a 45 proc. dla republikanów. W porównaniu z poprzednim badaniem przewaga ta wzrosła - przed miesiącem demokraci prowadzili stosunkiem 51 do 44 proc.

Dowiedz się więcej: Nowy sondaż i złe informacje dla Trumpa. Odwraca się od niego ważna grupa wyborców

Badanie dla Fox News przeprowadzono w dniach 9-12 października 2026 r. przez Beacon Research i Shaw & Company Research. Objęło 1202 zarejestrowanych wyborców wybranych losowo z krajowego rejestru wyborców.