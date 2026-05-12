Świat Rząd Węgier zaprzysiężony. Oto nowi ministrowie Filip Czerwiński

Tisza przejmuje władzę na Węgrzech. Relacja reportera Bartłomieja Ślaka Źródło zdj. gł.: Szilard Koszticsak/PAP/EPA

Prezydent Węgier Tamas Sulyok wręczył we wtorek nominacje 16 ministrom rządu Petera Magyara, lidera partii Tisza. Szefowie resortów udali się następnie do parlamentu, gdzie złożyli przysięgę. Magyar i Sulyok weszli razem do sali balowej Pałacu Sandora, oficjalnej rezydencji węgierskiego prezydenta, około godziny 13.30. Ceremonia rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego.

Bez zdjęć z prezydentem

Następnie ministrowie po kolei otrzymywali nominację, po czym stawali do wspólnego zdjęcia jedynie z szefem nowego rządu. Magyar zapowiedział wcześniej, że jego rząd nie będzie pozować do zdjęć z szefem państwa, którego regularnie nazywa "marionetką Viktora Orbana" i którego od wyborów parlamentarnych z 12 kwietnia wzywa do podania się do dymisji.

Skład rządu przyjęto głosami 141 deputowanych - wszystkich posłów Tiszy - przy dwóch głosach sprzeciwu i 53 wstrzymujących się. Ministrowie złożą przysięgę we wtorek w siedzibie parlamentu podczas sesji, która rozpocznie się o godzinie 16.

Oto lista nowych ministrów (kliknij na fiszkę, aby przeczytać więcej o każdym z nich):

