Chcieli "cofnąć się w czasie" i dwa razy świętować Nowy Rok. Ich samolot się spóźnił

"Żyje się tylko raz, ale Nowy Rok można świętować dwa razy!" - reklamowały swój noworoczny lot z Guam na Hawaje amerykańskie linie United Airlines. Część pasażerów kupiła bilety na to połączenie jedynie po to, by przekroczyć linię zmiany daty i dwa razy świętować Nowy Rok. Czekało ich jednak rozczarowanie, ponieważ lot został opóźniony i wylądował nie tego dnia, którego powinien.

Nowy Rok to dla niektórych na tyle ekscytujące przeżycie, że chcą doświadczyć go dwa razy. Coraz popularniejszym sposobem na to jest wykupowanie biletów lotniczych na loty odbywające się 1 stycznia przez znajdującą na środku Pacyfiku linię zmiany daty. Dzięki temu możliwe jest "cofnięcie się w czasie" i wylądowanie w miejscu, w którym wciąż jest 31 grudnia.

Dwa razy Nowy Rok

Lot taki oferowały swoim klientom m.in. amerykańskie linie United Airlines. Zgodnie z rozkładem, samolot miał wystartować z Guam w Mikronezji 1 stycznia 2024 roku o godz. 7:35 rano i wylądować w Honolulu na Hawajach o godz. 18:50 31 grudnia 2023 roku. W ten sposób jego pasażerowie niejako "cofnęliby się w czasie" i mieli okazję dwa razy świętować powitanie Nowego Roku.

Pomysł ten reklamowała sama linia lotnicza i wielu pasażerów kupiło bilety jedynie ze względu na sylwestrowy przelot przez linię zmiany daty. "Żyje się tylko raz, ale Nowy Rok można świętować dwa razy!" - United Airlines zachęcały do kupna biletów na ten lot w mediach społecznościowych.

Opóźniony lot

Jednak jak zauważa stacja CNN, pasażerów, którzy tylko z tego powodu kupili bilety na sylwestrowy lot z Guam do Honolulu, spotkało rozczarowanie. Lot został bowiem opóźniony i ostatecznie samolot linii United Airlines wystartował z Guam 1 stycznia dopiero o godz. 13:49 czasu lokalnego. W rezultacie dotarł na Hawaje w tym samym dniu i roku, w którym wystartował - wylądował w Honolulu także 1 stycznia, tylko że 34 minuty po północy.

Część pasażerów nie ukrywało z tego powodu swojego niezadowolenia. "Świetny pomysł, szkoda, że lot jest opóźniony! Miałem lecieć tym samolotem, podwójny Nowy Rok już się nie wydarzy" - napisał jeden z użytkowników w komentarzu do wpisu United Airlines. "Zarezerwowałem ten lot specjalnie, by to zrobić (dwa razy świętować Nowy Rok - red.). Dostałem powiadomienie o opóźnieniu, z którego wynika, że nie dolecimy przed 1 stycznia" - pisał inny pasażer.

CNN podkreśla, że loty przez pacyficzną linię zmiany daty oferuje wiele linii lotniczych i pasażerowie innych samolotów mieli więcej szczęścia. Wiele z takich połączeń to regularne loty rejsowe, które odbywają się nie tylko w ostatni dzień roku. Na przykład pasażerowie linii Cathay Pacific wystartowali zgodnie z planem tuż po godz. 1:00 w nocy 1 stycznia z Hongkongu i dotarli do San Francisco 31 grudnia o godz. 20:22.

Autor:pb//mm

Źródło: CNN