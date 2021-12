Nowy Rok na świecie. 2022 witają kolejne kraje

Sylwester 2021/2022. Obostrzenia związane z pandemią COVID-19

Wiele krajów wprowadziło obostrzenia na Sylwestra w związku z pandemią COVID-19. Władze we Włoszech wydały dekret, który do końca stycznia zabrania organizacji wszelkich masowych imprez, wydarzeń i koncertów pod gołym niebem, a także zamknięte będą dyskoteki i sale taneczne - nie będzie można zorganizować żadnych imprez sylwestrowych na placach.

Mimo rosnących wskaźników epidemicznych brytyjski premier Boris Johnson, który jest odpowiedzialny za sytuację epidemiczną w Anglii, nie zdecydował się na wprowadzenie dodatkowych obostrzeń w tej części kraju. Zapowiedział również, że przepisy nie zostaną zaostrzone do końca 2021 roku. Po świętach Bożego Narodzenia kolejne restrykcje wprowadziły władze Walii, Irlandii Północnej i Szkocji.

W Polsce również nie zaostrzono restrykcji. Pytany o sylwestra i imprezy do stu osób minister zdrowia Adam Niedzielski odpowiadał w czwartek, że w tej materii nie chce "wprowadzać fikcyjnych obostrzeń, które i tak nie będą przestrzegane, po to, żeby w cywilizowany sposób narzucić pewne normy, jak ta impreza powinna się odbywać". Powiedział, że on sam sylwestrową noc spędzi w domu.