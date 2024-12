To on ma zostać nowym premierem Syrii

We wtorek w telewizyjnym wystąpieniu Mohamed al-Baszir oświadczył, że do 1 marca 2025 roku to on będzie pełnił funkcję premiera rządu tymczasowego w Syrii. Al-Baszir jest przedstawicielem syryjskich rebeliantów, którzy w niedzielę ogłosili zdobycie Damaszku i tym samym zakończenie ponad 50-letnich rządów rodziny Asadów.