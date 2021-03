Zwabił policjantów do domu, jednego postrzelił. Władze publikują nagranie

Uzbrojony mężczyzna otworzył ogień do funkcjonariuszy, którzy odpowiedzieli na wezwanie do jednego z budynków mieszkalnych na nowojorskim Brooklynie. W ataku ranny został jeden z policjantów. Według władz napastnik sam miał zadzwonić wcześniej na numer alarmowy. Nagranie z kamery osobistej jednego z policjantów opublikował Departament Policji Nowego Jorku.

Do ataku na policjantów doszło w niedzielę wieczorem na Brooklynie. Na nagraniu widać, jak jeden ze stojących na klatce schodowej mundurowych rozmawia z mężczyzną. Gdy człowiek ten potwierdził, że to on wezwał policję, funkcjonariusz zbliżył się do niego.