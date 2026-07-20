Świat Podpalenie przed siedzibą FBI w Nowym Jorku. Sprawca zatrzymany Oprac. Mikołaj Stępień |

Aresztowano mężczyznę, który wzniecił pożar przy nowojorskiej siedzibie FBI Źródło wideo: CNN Źródło zdj. gł.: Reuters

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Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 8.30 rano (14.30 w Polsce). Jak przekazał szef FBI Kash Patel, osoba wykorzystała "urządzenie zapalające" do wzniecenia pożaru tuż obok nowojorskiej siedziby FBI. Przekazał, że sprawca został zatrzymany. Dwie osoby zostały lekko ranne.

This morning an individual deployed an incendiary device outside of 26 Federal Plaza in New York. The individual is in custody and two minor injuries reported thus far. FBI JTTF is investigating the incident. @NewYorkFBI — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) July 20, 2026 Rozwiń

Według "New York Times" sprawca wzniecił pożar, odpalił fajerwerki i wymachiwał bronią palną.

Policja na miejscu incydentu przed siedzibą FBI w Nowym Jorku Źródło zdjęcia: Reuters

Pożar przed siedzibą FBI w Nowym Jorku

Źródła w organach ścigania przekazały dziennikowi, że mężczyzna miał również w wózku kilka przedmiotów przypominających repliki karabinków typu airsoft, strzelających plastikowymi kulkami lub śrutem.

Wózek należący do sprawcy zdarzenia przed siedzibą FBI Źródło zdjęcia: Reuters

Władze nie ujawniły tożsamości zatrzymanego ani nie podały motywu jego działania. Incydent bada nowojorska grupa zadaniowa ds. zwalczania terroryzmu.

W budynku, będącym nowojorską siedzibą FBI, mieści się też biuro terenowe Urzędu ds. Imigracji i Ceł (ICE). W celach na 10. piętrze przetrzymywani są ujęci przez służby imigranci - zwrócił uwagę nowojorski dziennik.

Telewizja NBC, powołując się na wstępne ustalenia śledczych, podała, że zatrzymany prawdopodobnie jest związany z ruchem sprzeciwiającym się działaniom służb imigracyjnych i może mieć problemy natury psychicznej.