Podpalenie przed siedzibą FBI w Nowym Jorku. Sprawca zatrzymany
Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 8.30 rano (14.30 w Polsce). Jak przekazał szef FBI Kash Patel, osoba wykorzystała "urządzenie zapalające" do wzniecenia pożaru tuż obok nowojorskiej siedziby FBI. Przekazał, że sprawca został zatrzymany. Dwie osoby zostały lekko ranne.
Według "New York Times" sprawca wzniecił pożar, odpalił fajerwerki i wymachiwał bronią palną.
Pożar przed siedzibą FBI w Nowym Jorku
Źródła w organach ścigania przekazały dziennikowi, że mężczyzna miał również w wózku kilka przedmiotów przypominających repliki karabinków typu airsoft, strzelających plastikowymi kulkami lub śrutem.
Władze nie ujawniły tożsamości zatrzymanego ani nie podały motywu jego działania. Incydent bada nowojorska grupa zadaniowa ds. zwalczania terroryzmu.
W budynku, będącym nowojorską siedzibą FBI, mieści się też biuro terenowe Urzędu ds. Imigracji i Ceł (ICE). W celach na 10. piętrze przetrzymywani są ujęci przez służby imigranci - zwrócił uwagę nowojorski dziennik.
Telewizja NBC, powołując się na wstępne ustalenia śledczych, podała, że zatrzymany prawdopodobnie jest związany z ruchem sprzeciwiającym się działaniom służb imigracyjnych i może mieć problemy natury psychicznej.