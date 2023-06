Nie chce wynajmować mieszkań lokatorom, którzy gotują mięso i ryby. Przeszkadza mu zapach

Sprawę opisały w poniedziałek amerykańskie media, m.in. "New York Times" i "New York Post". Właściciel dwóch kosztownych apartamentów znajdujących się w Fort Greene na Brooklynie w Nowym Jorku, opublikował w Internecie za pośrednictwem agencji nieruchomości ogłoszenie z ofertą ich wynajmu. Jak podkreślają nowojorskie media, nie wynajmie ich jednak lokatorom, którzy przyrządzają mięso lub ryby. "Nawet w mieście, gdzie najemcy są skłonni zapłacić ceny, jak za rezydencję, aby mieszkać w apartamencie z wanną w kuchni lub w kawalerce tak wąskiej, że można dotknąć obu ścian jednocześnie, to bezmięsne podejście jest niespotykane" - zauważa "New York Times".