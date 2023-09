Kolejne miasto walczy z wynajmem krótkoterminowym. "To de facto zakaz"

Właściciele mieszkań w Nowym Jorku, którzy chcą przeznaczać je na wynajem krótkoterminowy, będą musieli uzyskać odpowiednie pozwolenie władz do prowadzenia takiej działalności. Miasto podkreśla, że w ten sposób dba o "zdrowie i bezpieczeństwo" gości, a także premiuje gospodarzy, którzy przestrzegają obowiązujących już zasad.

CNN wyjaśnia, że przepisy, które weszły w życie 5 września, sprawiają, iż pobyty trwające krócej niż 30 dni mogą oferować tylko właściciele posiadający odpowiednią zgodę władz miasta. Jej uzyskanie wiąże się ze złożeniem wielu wniosków i spełnieniem wielu warunków - zaznacza portal. Zwraca też uwagę, że od tej pory "wynajem krótkoterminowy jest dozwolony tylko wtedy, gdy gospodarz przebywa w tym samym lokalu lub apartamencie co goście, a u gospodarza przebywa nie więcej niż dwóch gości". CNN podkreśla, że nie wystarczy, by właściciel przebywał w tym samym budynku, chodzi konkretnie o ten sam lokal.

Nowy Jork reguluje wynajem krótkoterminowy

Airbnb. Obostrzenia we Florencji i Wiedniu

Nowy Jork jest kolejny miastem, które ogranicza wynajem krótkoterminowy. Latem zeszłego roku władze Barcelony nakazały Airbnb usunięcie z oferty ponad czterech tysięcy lokali, których właściciele nie posiadali wymaganych do prowadzenia takiego biznesu zgód. Podobne zasady co Nowy Jork ogłosiły w ostatnich miesiącach również m.in. Wiedeń i Florencja. Obostrzenia wprowadza też samo Airbnb. W ubiegłym roku firma poinformowała o przedłużeniu obowiązującego już podczas pandemii zakazu organizowania imprez w lokalach wynajmowanych za jego pośrednictwem.

Jeszcze kilka lat temu firma nie ingerowała w to, co wieczorami działo się w wynajmowanych za jej pośrednictwem apartamentach. Pierwszy - tymczasowy - zakaz organizowania imprez został wprowadzony w 2019 roku po tragedii, do której doszło na imprezie halloweenowej zorganizowanej w domu wynajętym przez Airbnb w Kalifornii. Wywiązała się na niej strzelanina, w której zginęło pięć osób.