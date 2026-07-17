Świat W katastrofie śmigłowca zginęło sześć osób. Śledczy o możliwych przyczynach Paulina Borowska |

Katastrofa w Nowym Jorku. Śmigłowiec turystyczny wpadł do rzeki Hudson Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: SARAH YENESEL/PAP/EPA

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Do tragedii doszło w kwietniu 2025 roku. Śmigłowiec Bell 206 z sześcioma osobami na pokładzie spadł do rzeki Hudson w pobliżu Dolnego Manhattanu. W katastrofie zginął dyrektor firmy Siemens Agustin Escobar wraz z żoną i trójką dzieci oraz pilot śmigłowca.

Jak podała w piątek stacja ABC News, powołując się na informacje Narodowej Rady Bezpieczeństwa Transportu (NTSB), prawdopodobną przyczyną katastrofy było zderzenie z ptakami. Organizacja opublikowała liczący ponad dwa tysiące stron raport - nie jest jeszcze ostateczny - w którym pojawiły się informacje o tym, że przed wypadkiem śmigłowiec zderzył się ze stadem dużych ptaków.

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Możliwe przyczyny katastrofy śmigłowca

Zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Laboratorium Identyfikacji Piór przy Instytucie Smithsona, znaleziono próbki piór ptaków "różnych gatunków", w tym gęsi kanadyjskich i mewy siodłatej. Ptaki uderzyły w łopaty wirnika i statecznik poziomy śmigłowca. Na nagraniach z wypadku widać, jak wirniki odrywają się od śmigłowca, gdy ten spada w kierunku wody.

Świadek katastrofy przekazał śledczym NTSB, że tuż przed zdarzeniem widział wzbijające się w powietrze duże stado gęsi. - Gęsi były dużych rozmiarów, było ich bardzo dużo. Kiedy usłyszałem huk i śmigłowiec się rozbił, od razu pomyślałem, że to zderzenie z ptakami - powiedział, cytowany w dokumencie. Także wielu innych świadków zeznało, że słyszeli głośne huki i trzaski zanim maszyna spadła do rzeki.

Katastrofa śmigłowca w Nowym Jorku. Szczątki helikoptera wydobyto z rzeki Hudson w kwietniu 2025 roku. Źródło zdjęcia: EPA/SARAH YENESEL

Raport NTSB nie zawiera jeszcze ostatecznych konkluzji co do przyczyn katastrofy. W oświadczeniu prawnicy rodziny zmarłych podkreślili, że "aby w pełni zrozumieć okoliczności tej tragicznej katastrofy, konieczne będzie przeprowadzenie dokładnej analizy wszystkich faktów i danych".

Katastrofa śmigłowca

Do katastrofy śmigłowca doszło 10 kwietnia 2025 roku, około 17 minut po starcie maszyny. Na nagraniu z wypadku, które opublikowała stacja CNN, widać spadającą maszynę, która kilka sekund później uderza w wodę obrócona o 180 stopni. Niemal natychmiast wokół miejsca zdarzenia pojawiły się łodzie ratunkowe i policyjne motorówki. Śmierć czterech ofiar potwierdzono na miejscu zdarzenia, dwie zostały przetransportowane do lokalnych szpitali, gdzie zmarły w wyniku odniesionych obrażeń.