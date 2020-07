Szef nowojorskiej policji raniony na demonstracji. Burmistrz podpisał ustawę o reformie służby

Starcia na moście

"Gliniarze są przedstawiani jako złoczyńcy"

Burmistrz sygnował reformę policji

Zdaniem de Blasio wiele z tego, co należy zrobić, inicjuje społeczeństwo, domagając się zmian. Jak dodał w wystąpieniu przed sygnowaniem reformy, ruch Black Lives Matter musi być stałym wyzwaniem, by iść do przodu. - To chwila nie tylko kryzysu i wyzwań. Ta pandemia, ten kryzys gospodarczy, to wołanie o sprawiedliwość społeczną, wyzwanie za wyzwaniem, to nie tylko ból i frustracja, to także moment transformacji - ocenił.