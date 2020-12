Samochód wjechał w grupę kilkudziesięciu protestujących w Nowym Jorku

W Nowym Jorku w piątek około godziny 16 czasu lokalnego (w nocy z piątku na sobotę czasu polskiego) u zbiegu ulic 39th Street i Third Avenue doszło do zdarzenia, w którym osoba kierująca samochodem osobowym wjechała w grupę około 50 protestujących. Demonstrację zorganizowano w ramach ruchu Black Lives Matter. Lokalne media podają, że samochód uderzył w co najmniej sześć osób, ale nie wiadomo na razie, ilu poszkodowanych zostało przetransportowanych do szpitala.