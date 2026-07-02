Rosjanie weszli na szczyt Empire State Building. Usłyszeli zarzuty
33-letnia Angelina Nikolau i 32-letni Iwan Kuzniecow - Rosjanie mieszkający w stanie New Jersey - zostali zatrzymani po tym, jak wspięli się na szczyt anteny na dachu budynku Empire State Building w środę. Wieżowiec ma 102 kondygnacje i liczy razem z iglicą 443,2 metry wysokości. Na górze Rosjanie pokazali transparent z hasłem o miłości i pokoju, a po kilkudziesięciu minutach, schodząc z iglicy, zatrzymali się na jednej z platform. Tam para zaręczyła się.
Rosjanom, którzy wspięli się na Empire State Building, postawiono zarzuty
Para, znana w internecie ze wspinania się na wieżowce w różnych częściach świata, spędziła noc w areszcie, a w czwartek stanęła przed sądem. Postawiono im zarzuty między innymi lekkomyślnego narażenia innych na niebezpieczeństwo i włamania.
Rosjan zwolniono pod nadzorem, a kolejna rozprawa zaplanowana jest na sierpień. Według śledczych wygląda na to, że Rosjanie wyważyli drzwi, by dostać się na antenę.