Komisja za usunięciem pomnika prezydenta Thomasa Jeffersona z sali obrad Rady Miejskiej

Nowojorska Komisja Projektowania Publicznego opowiedziała się w poniedziałek jednogłośnie za usunięciem z sali obrad Rady Miejskiej pomnika trzeciego prezydenta USA, Thomasa Jeffersona. Wśród powodów tej decyzji wymieniono fakt, że posiadał on niewolników.

O usunięcie monumentu trzeciego prezydenta USA Thomasa Jeffersona wielkości ponad 213 cm apelowały m.in. grupy robocze Rady Miejskiej: czarnoskóra, latynoska i azjatycka. Wielokrotnie zwracał się o to członek Zgromadzenia Stanowego Nowego Jorku reprezentujący Brooklyn, Charles Barron.

Burmistrz: rozumiem, dlaczego to głęboko niepokoi ludzi

Także burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio sympatyzuje z zwolennikami przeniesienia pomnika. Określił sytuację jako skomplikowaną. - Niepokojące dla ludzi jest to, że nawet ktoś, kto rozumiał tak głęboko wartość wolności i godności ludzkiej oraz życia, był właścicielem niewolników. Rozumiem, dlaczego to głęboko niepokoi ludzi i dlaczego uważają to za coś, czego nie można zignorować – ocenił de Blasio w rozmowie z WABC.