Zohran Mamdani zaprzysiężony na burmistrza Nowego Jorku Źródło: PAP/ EPA/AMIR HAMJA/ POOL

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem w szpitalu w Park Slope na Brooklynie. Jak podała policja, mężczyzna (jego tożsamości nie ujawniono) skaleczył się prymitywnym ostrzem, groził zranieniem i zabiciem innych osób, po czym zabarykadował się w jednym z pokojów z pacjentem i ochroniarzem.

Po przybyciu na miejsce policjanci próbowali skłonić napastnika do odłożenia broni. Mężczyzna nie wykonał poleceń i kilkukrotnie próbował zamykać drzwi otwarte przez funkcjonariuszy. Gdy w pewnym momencie ruszył w stronę mundurowych, został postrzelony i niedługo potem uznany za zmarłego - poinformował Charles Minch z nowojorskiej policji podczas konferencji prasowej.

Zmora burmistrzów Nowego Jorku

Według Politico dramatyczne sceny, które rozegrały się w szpitalu "mogą stanowić wczesny sprawdzian" dla Zohrana Mamdaniego, który objął urząd burmistrza Nowego Jorku w Nowy Rok. Dlaczego? Portal zwraca uwagę, że nowy burmistrz w przeszłości krytykował nowojorską policję i mówił o chęci ograniczenia jej finansowania, co w połączeniu z "dążeniem części jego elektoratu do reformy policji może sprawić, że będzie to trudna do rozwiązania kwestia".

Komendant nowojorskiej policji Michael LiPetri i burmistrz miasta Zohran Mamdani podczas konferencji prasowej Źródło: PAP/EPA/OLGA FEDOROVA

Ponadto zgony podczas działań policji "były w przyszłości zmorą burmistrzów" - pisze Politico, przypominając, że Bill de Blasio (włodarz miasta w latach 2014-2021) "przez lata był krytykowany za to, że nie wszczął postępowania dyscyplinarnego wobec Daniela Pantaleo". W 2014 roku, podczas zatrzymania 43-letniego Erica Garnera, nielegalnie sprzedającego papierosy na ulicy, Pantaleo tak silnie uciskał klatkę piersiową i szyję mężczyzny, że w konsekwencji ten zmarł. Ostatecznie funkcjonariusz został zwolniony z nowojorskiej policji i pozbawiony emerytury - przypomina Politico.

Z kolei sprawa funkcjonariuszy, którzy w 2024 roku śmiertelnie postrzelili Wina Rozario "stała się przedmiotem ciągłych dochodzeń prowadzonych przez Erica Adamsa (burmistrza w latach 2021-2025 - red.)".