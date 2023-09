Dzieci w żłobku zatrute fentanylem, jedno nie żyje. Właścicielka placówki oskarżona o morderstwo

36-letnia właścicielka żłobka usłyszała zarzut morderstwa po tym, jak jeden z jej podopiecznych - roczny chłopiec - zmarł, a troje innych dzieci trafiło do szpitala w wyniku prawdopodobnego zatrucia fentanylem. Trwa śledztwo w sprawie.

W sobotę do jednego z przedszkoli w nowojorskiej dzielnicy Bronx wezwano pogotowie w związku z zatrzymaniem krążenia u jednego z dzieci. Mimo działań podjętych przez ratowników medycznych roczny chłopiec zmarł w szpitalu. Ustalono, że przyczyną zgonu dziecka było zatrucie fentanylem.

Do szpitala trafiło także troje innych dzieci - ośmiomiesięczna dziewczynka i dwóch chłopców w wieku dwóch lat - u których również stwierdzono zatrucie fentanylem. "Guardian" donosi, że ratownicy ocucili je, podając im antidotum na zatrucie opioidami - tak zwany Narcan.

Dwoje zatrzymanych

Policja znalazła w żłobku sprzęt używany do nielegalnej produkcji syntetycznych opioidów, takich jak fentanyl. To silny lek przeciwbólowy, legalnie dostępny wyłącznie na receptę, wykorzystywany także w przemyśle narkotykowym. Funkcjonariusze zabezpieczyli także urządzenie, wykorzystywane przez dealerów do pakowania dużych ilości narkotyków - poinformował na konderencji prasowej szef detektywów nowojorskiej policji Joseph Kenney.