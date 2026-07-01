Weszli na szczyt Empire State Building. Rozwiesili baner, zostali zatrzymani przez policję
Ubrana na czarno para z zamaskowanymi twarzami weszła na iglicę słynnego wieżowca Empire State Building na Manhattanie. Budynek liczy ponad 443 metry wysokości.
Para miała ze sobą czarny transparent z białym napisem, na którym przeczytać można było: "When the power of love beats the love of power the world knows peace" ("Gdy siła miłości zwycięży nad miłością do władzy, świat zazna pokoju" - z ang.).
Na nagraniu widać również, jak mężczyzna klęka przed kobietą, prawdopodobnie, by się oświadczyć, a następnie para rzuca się sobie w ramiona.
Jak podała stacja CNN, para została zatrzymana. Rzecznik nowojorskiej policji powiedział, że sprawa "jest rozwojowa" i nie chciał szerzej jej komentować.
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Źródło: Reuters, CNN