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Świat

Weszli na szczyt Empire State Building. Rozwiesili baner, zostali zatrzymani przez policję

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Nowy Jork. Dwójka nieznanych osób rozwiesiła pacyfistyczny baner na Empire State Building
Nowy Jork. Dwie osoby weszły na Empire State Building i rozwiesiły baner
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
Zamaskowani kobieta i mężczyzna weszli na iglicę Empire State Building w Nowym Jorku. Rozwiesili tam wielki baner i najprawdopodobniej zaręczyli się. Niedługo potem zostali zatrzymani przez policję.

Ubrana na czarno para z zamaskowanymi twarzami weszła na iglicę słynnego wieżowca Empire State Building na Manhattanie. Budynek liczy ponad 443 metry wysokości.

Para miała ze sobą czarny transparent z białym napisem, na którym przeczytać można było: "When the power of love ⁠beats the love of power the world knows peace" ("Gdy siła miłości zwycięży nad miłością do władzy, świat zazna pokoju" - z ang.).

Para z banerem na Empire State Building w Nowym Jorku
Para z banerem na Empire State Building w Nowym Jorku
Źródło zdjęcia: Reuters

Na nagraniu widać również, jak mężczyzna klęka przed kobietą, prawdopodobnie, by się oświadczyć, a następnie para rzuca się sobie w ramiona.

Oświadczyny na iglicy Empire State Building w Nowym Jorku
Oświadczyny na iglicy Empire State Building w Nowym Jorku
Źródło zdjęcia: Reuters

Jak podała stacja CNN, para została zatrzymana. Rzecznik nowojorskiej policji powiedział, że sprawa "jest rozwojowa" i nie chciał szerzej jej komentować.

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Tagi:
Nowy JorkUSA
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
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