Świat Weszli na szczyt Empire State Building. Rozwiesili baner, zostali zatrzymani przez policję Adrian Wróbel |

Nowy Jork. Dwie osoby weszły na Empire State Building i rozwiesiły baner Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Ubrana na czarno para z zamaskowanymi twarzami weszła na iglicę słynnego wieżowca Empire State Building na Manhattanie. Budynek liczy ponad 443 metry wysokości.

Para miała ze sobą czarny transparent z białym napisem, na którym przeczytać można było: "When the power of love ⁠beats the love of power the world knows peace" ("Gdy siła miłości zwycięży nad miłością do władzy, świat zazna pokoju" - z ang.).

Para z banerem na Empire State Building w Nowym Jorku Źródło zdjęcia: Reuters

Na nagraniu widać również, jak mężczyzna klęka przed kobietą, prawdopodobnie, by się oświadczyć, a następnie para rzuca się sobie w ramiona.

Oświadczyny na iglicy Empire State Building w Nowym Jorku Źródło zdjęcia: Reuters

Jak podała stacja CNN, para została zatrzymana. Rzecznik nowojorskiej policji powiedział, że sprawa "jest rozwojowa" i nie chciał szerzej jej komentować.

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