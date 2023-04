Obrazy Huntera Bidena wystawione na sprzedaż za dziesiątki tysięcy dolarów. W tle śledztwo republikanów

Prace Huntera Bidena to część zbiorowej wystawy w Georges Berges Gallery w SoHo zatytułowanej "Bridging the Abstract". Obok obrazów Bidena zawisły także dzieła innych artystów, w tym czołowych przedstawicieli ekspresjonizmu abstrakcyjnego, jak Elaine de Kooning czy Helen Frankenthaler - donosi CNN.

Berges, który nazwał Huntera Bidena jednym ze swoich najlepszych przyjaciół, zaprzeczył, by jego prace były wykorzystywane do kupowania wpływów politycznych. - Polityka można kupić za znacznie niższą cenę - stwierdził.

Hunter Biden po lupą kongresmenów

Odnosząc się do zarzutów dotyczących wyceny dzieł Huntera Bidena, Berges powiedział stacji CNN, że mowa o "branży, która przykleiła banana do ściany i sprzedała go za 100 tysięcy dolarów". - Więc jeśli mówisz o racjonalności w świecie sztuki, tak naprawdę nie znasz tego świata - stwierdził, dodając, że ostatecznie "to wolny rynek".