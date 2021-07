Porywacz chwycił jej dziecko i próbował odjechać. Kobieta w ostatniej chwili wyjęła syna przez okno

Kobieta spacerowała z trójką dzieci po ulicy w Nowym Jorku, gdy niespodziewanie podbiegł do nich porywacz i chwycił jej pięcioletniego synka. Dzięki znakomitemu refleksowi matka zdołała wyrwać chłopca z rąk mężczyzny, wyciągając go przez okno samochodu - podaje w niedzielę BBC. Pięciolatek nie odniósł żadnych obrażeń.

Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem w dzielnicy Queens. Materiał filmowy z kamer monitoringu, jaki w niedzielę zamieszczono na portalu BBC News, pozwala odtworzyć przebieg wydarzeń. Na nagraniu widać samochód, który nagle zatrzymuje się przy krawężniku. Kierowca wyskakuje z pojazdu i podbiega do kobiety, spacerującej chodnikiem z trójką dzieci. Porywacz chwyta jedno z nich, po czym wkłada je do samochodu.