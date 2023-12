Mikołaje wypełnili puby, bary i restauracje. Przedświąteczna biesiada na ulicach Nowego Jorku 

Tłumy ludzi w strojach Mikołajów, a także elfów, śnieżynek itp. uczestniczyło od rana w zabawie na nowojorskim Manhattanie. Najpierw imprezowicze okupowali lokale gastronomiczne w środkowej części dzielnicy, a z biegiem dnia przesuwali się do centrum. Impreza zakończyła się wieczorem w East Village.

Z obszernego regulaminu wydarzenia opublikowanego na stronie internetowej organizatorów SantaCon wynika, że wymagają oni m.in. żeby Mikołaj nosił pełny kostium - bez bzdur typu „tylko kapelusz” i był w wieku pozwalającym na spożycie alkoholu (21 lat). Napominają, by zachowywać się stosownie w barach i płacić gotówką.

Organizatorzy zachęcali uczestników do przekazania po 15 dolarów przy wejściu do barów. Zapewniali, że pieniądze zostaną przeznaczone na cele charytatywne.

Tymczasem departament policji ostrzegł biesiadników, że wciąż obowiązują miejskie przepisy zakazujące spożywania alkoholu na ulicy. "Zapewnienie każdemu dostępu do bezpiecznych i uporządkowanych podróży jest najwyższym priorytetem. Sezon świąteczny to cudowna pora roku i chcemy, aby wszyscy dotarli do celu sprawnie i na czas, ciesząc się jednocześnie z tego wydarzenia" – zakomunikował szef policji metropolitalnych władz transportowych (MTA) John Mueller ogłaszając restrykcje.