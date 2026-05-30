Świat Drzwi Konsulatu Generalnego RP i pomnik Jana Karskiego pomazane czerwoną farbą Kamila Grenczyn |

Zdewastowana elewacja Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku

Pierwszą informację w tej sprawie oraz zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt24 od pana Piotra. Widać na nich elementy elewacji, drzwi konsulatu pomazane czerwoną farbą. Na kolejnym jest pomnik Jana Karskiego, ustawiony przy drzwiach konsulatu, który również został pomazany czerwoną farbą.

- Od pracownika konsulatu dowiedziałem się, że to nie pierwsze takie zdarzenie i sprawa została zgłoszona na policję - przekazał nam Piotr.

Konsulat: traktujemy to bardzo poważnie

Skontaktowaliśmy się z Konsulatem Generalnym RP w Nowym Jorku. "Traktujemy to bardzo poważnie i współpracujemy z właściwymi służbami w celu jej wyjaśnienia oraz rozwiązania" - poinformowano w odpowiedzi.

Skierowaliśmy również pytania do rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych, między innymi z prośbą o informację na temat podjętych w tej sprawie działań. Do czasu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

