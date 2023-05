Ciała chłopców w wieku 11 i 13 lat odnaleziono w dwóch różnych rzekach. Byli poszukiwani od 12 maja

Ciała chłopców odnaleziono w dwóch różnych rzekach w Nowym Jorku

Według nowojorskiej policji chłopcy chodzili do dwóch różnych szkół, ale byli przyjaciółmi. Ostatni raz przed zaginięciem widziano ich razem w Harlemie 12 maja. Kamery monitoringu nagrały ich, jak razem wychodzą z domu i przechodzą obok dużej grupy ludzi niedaleko 145. Ulicy i stacji metra Lenox Avenue - informował we wtorek na konferencji prasowej Brian Gill z nowojorskiej policji.

13-latek zmarł w wyniku utonięcia

Policja nadal prowadzi śledztwo w sprawie. Na tę chwilę poinformowano, że na ciele Garretta nie odnaleziono żadnych urazów i nie podejrzewa się udziału osób trzecich w jego śmierci. Lekarz medycyny sądowej przekazał w niedzielę, że przyczyną jego zgonu było utonięcie w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Ustalanie przyczyn śmierci Alfy nadal trwa. Wujek Alfy, Ahmadou Diallo, który identyfikował ciało siostrzeńca, podkreślił, że chłopiec "zawsze dawał swojej mamie całusa przed wyjściem z domu" i "zawsze pomagał mamie" w obowiązkach domowych - To łamie serce. Był bardzo blisko ze swoją rodziną, to straszne - powiedział.

Szkoła, do której uczęszczał Alfa, wydała oświadczenie w sprawie jego śmierci, w którym opisano go jako "zabawne, bystre, dowcipne, dociekliwe i odważne dziecko". "Będzie go bardzo brakowało jego nauczycielom i kolegom. Solidaryzujemy się również z rodziną przyjaciela Alfy, Garretta Warrena. Chociaż nie był naszym uczniem, rozumiemy, że jest to trudny czas również dla jego bliskich i dzielimy się z nimi naszymi modlitwami" - przekazano.