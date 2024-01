Chcieli zablokować likwidację nielegalnego tunelu pod słynną synagogą. 9 osób zatrzymanych

Nielegalny tunel pod "jednym z najważniejszych miejsc kultu religijnego"

Chabad-Lubawicz to grupa chasydzka (ruch religijny powstały w ramach judaizmu) liczącą ok. 200 tysięcy wyznawców na całym świecie. To do niej należy synagoga. Portal BBC wskazuje, że "co roku odwiedzają ją tysiące turystów". Z kolei "New York Times" pisze o "jednym z najważniejszych miejsc kultu religijnego w Nowym Jorku". Z doniesień "The Jewish Press" wynika, że tunel, odkryty pod koniec ubiegłego roku, łączy synagogę z budynkiem, który również należy do Chabad-Lubawicz. Nie jest jednak jasne, w jakim celu powstał. NYT pisze o trwającym od lat konflikcie wewnątrz grupy: "ludzie, którzy go zbudowali (tunel - red.) działali w otwartym sprzeciwie wobec przywództwa głównego nurtu Chabad-Lubawicz".