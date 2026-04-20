Świat "Jak ma na imię?". Obama zapytał o Mamdaniego, odpowiedź rozbawiła obu Oprac. Ewa Żebrowska |

Barack Obama i Zohran Mamdani spotkali się w przedszkolu Źródło: CNN

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Burmistrz i były prezydent wzięli udział w spotkaniu z podopiecznymi jednego z nowojorskich przedszkoli. Zohran Mamdani, który niedawno świętował sto dni na stanowisku burmistrza Nowego Jorku oraz Barack Obama, który wspiera młodszego kolegę z tej samej formacji politycznej zaśpiewali im m.in. piosenkę o kręcących się kołach autobusu.

Nowy Jork. Obama pyta o Mamdaniego

Potem wdali się w dyskusję z przedszkolakami. - Wiecie, kim jest ten pan? - zapytał w pewnym momencie Barack Obama. - Jest burmistrzem miasta Nowy Jork, naprawdę nim jest - tłumaczył maluchom. Mamdani kontynuował. "Wiecie jak się nazywam?" - zwrócił się do przedszkolaków. - Mamdani - krzyknęło jedno z dzieci. - A jak ma na imię? - dopytywał Obama. - Burmistrz Mamdani (Mayor Mamdani - red.) - padło z ust jednego z dzieci. Odpowiedź ta rozbawiła polityków. - Więc ma na imię Bumistrz - mówił z rozbawieniem były prezydent.

Według komentarzy wizyta w placówce to nie tylko wsparcie byłego prezydenta dla burmistrza, ale też promocja zmian w finansowaniu żłobków. Mamdani, jak pisze portal, naciska na radykalne rozszerzenie bezpłatnego programu opieki nad dziećmi w mieście. "Pomiędzy śpiewaniem o kręcących się kołach autobusu dwóch liderów przedyskutowało wizję przyszłości miasta burmistrza i znaczenie zapewnienia nowojorskim Słodziakom najlepszego możliwego startu" - czytamy w oświadczeniu służb prasowych Mamdaniego.

- Właśnie tego potrzebujemy. Inwestowania w te wspaniałe dzieci - Obama powiedział reporterom.

Redagował AM