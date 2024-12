Strzały przed hotelem na Manhattanie. Nie żyje dyrektor znanej firmy

Według nowojorskich mediów do zamachu doszło kwadrans przed godz. 7 rano lokalnego czasu, w ruchliwym miejscu na 6 alei w Midtown. Ubrany w garnitur i krawat dyrektor zmierzał właśnie do hotelu New York Hilton. Tam, w sali balowej, odbywać się miała doroczna konferencja inwestorów zarządzanej przez niego firmy, znanego przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu ubezpieczeń i opieki zdrowotnej.