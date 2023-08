43-latka nie żyje, a jej dzieci walczą o życie po ataku młotkiem. "Przerażający i bezsensowny akt przemocy"

Policja poinformowała, że w mieszkaniu, w którym doszło do tragedii, zabezpieczono młotek. Z ustaleń śledczych wynika, że był on narzędziem zbrodni. Funkcjonariusze zatrzymali już mężczyznę, który - ich zdaniem - może odpowiadać za atak. To 47-letni mężczyzna, mieszkający na co dzień wraz z ofiarami. Do zatrzymania doszło, gdy próbował on opuścić budynek. "New York Post", powołując się na policyjne relacje informuje, że na ubraniach mężczyzny widoczna była krew. Dziennik udostępnił też zdjęcie zakrwawionego młotka, które miał otrzymać od policji.