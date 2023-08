40-latek zastrzelony po stłuczce na drodze. Tuż przed śmiercią pisał o "wspaniałym dniu"

Według policji samochód kierowany przez 40-letniego Fausto Garcię Rodrigueza w piątek około godziny 22. zderzył się z innym pojazdem na trasie szybkiego ruchu Cross Bronx Expressway na nowojorskim Bronksie - przekazał w poniedziałek portal stacji WABC-TV. Mężczyzna kierujący drugim samochodem miał uciec z miejsca stłuczki, by po chwili wrócić w towarzystwie innego mężczyzny. Między mężczyznami a Rodriguezem doszło do sprzeczki, podczas której jeden z mężczyzn postrzelił 40-latka. Mężczyźni zbiegli z miejsca zdarzenia - funkcjonariusze zlokalizowali później pojazd, jednak jak dotąd nie znaleźli podejrzanych. Tymczasem Rodriguez został przewieziony do szpitala św. Barnaby, gdzie lekarze stwierdzili zgon.