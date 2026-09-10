Świat 2977 dronów nad Nowym Jorkiem. Zobacz niezwykłe widowisko

2977 dronów rozświetliło niebo nad Nowym Jorkiem Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: Jeremy Weine/Getty Images

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Instalacja artystyczna zatytułowana "2977 świateł nad New York Harbor" pojawiła się na niebie nad Nowym Jorkiem w środę późnym wieczorem. 2977 dronów upamiętniło każdą z ofiar zamachów z 11 września 2001 roku. Świecące drony wzniosły się nad portem, a następnie uformowały zarys dwóch wież (Twin Towers). Wyjątkowemu widowisku przyglądali się mieszkańcy miasta i turyści. Ludzie oglądający ten niezwykły spektakl nie kryli zachwytów.

A drone light show featuring one drone for every life lost on 9/11 lit up the New York City sky in a powerful tribute to the victims. 🇺🇸



What a beautiful tribute. 🙏🏾 pic.twitter.com/JUEeAIsgVC — Brandon Tatum (@TheOfficerTatum) September 10, 2026 Rozwiń

Stacja ABC7 podaje, że według organizatorów instalacja artystyczna powstała we współpracy z członkami społeczności związanej z tragedią z 11 września 2001 roku, w tym członkami rodzin ofiar, ocalałymi i służbami ratunkowymi.

@abc7ny A drone show lit up the skies over New York Harbor, with 2,977 lights honoring the victims of the Sept. 11 attacks. The display culminated in the outline of the Twin Towers at full architectural scale. https://7ny.tv/xU3Bdq ♬ original sound - ABC7NY Rozwiń @abc7ny A drone show lit up the skies over New York Harbor, with 2,977 lights honoring the victims of the Sept. 11 attacks. The display culminated in the outline of the Twin Towers at full architectural scale. https://7ny.tv/xU3Bdq ♬ original sound - ABC7NY

Ataki z 11 września - liczba ofiar i konsekwencje

11 września 2001 roku po uprowadzeniu czterech samolotów pasażerskich porywacze z Al-Kaidy uderzyli w bliźniacze wieże World Trade Center oraz w gmach Pentagonu. Planowany czwarty atak udaremnili pasażerowie. Maszyna rozbiła się w pobliżu Shanksville w Pensylwanii.

Zamach wywołał szok na całym świecie. W World Trade Center zginęły 2753 osoby, w ataku na Pentagon - 184, w rozbitym samolocie w Pensylwanii - 40. Kiedy runęły nowojorskie wieżowce, zabitych zostało także ponad 340 uczestniczących w akcji ratunkowej strażaków oraz 60 policjantów. Tętniąca życiem przestrzeń wokół WTC zamieniła się w morze gruzów. Zniszczenie słynnych wież na Manhattanie, zbudowanych w 1973 roku, zachwiało systemem ekonomicznym USA.

20 września 2001 roku prezydent George W. Bush wezwał do podjęcia wojny z terrorem. USA rozpoczęły działania w Afganistanie, a później w Iraku. Pod koniec kadencji Busha koszty tych działań wojennych wynosiły 1,14 biliona dolarów.

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