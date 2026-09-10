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Świat

2977 dronów nad Nowym Jorkiem. Zobacz niezwykłe widowisko

Próba instalacji świetlnej Tribute in Light przed 25. rocznicą zamachów z 11 września
2977 dronów rozświetliło niebo nad Nowym Jorkiem
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: Jeremy Weine/Getty Images
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W przeddzień rocznicy zamachów na World Trade Center świecące drony uformowały kształt dwóch wież, które 25 lat temu runęły, gdy uderzyły w nie samoloty uprowadzone przez terrorystów z Al-Kaidy. 11 września 2001 roku w atakach na WTC, Pentagon i samolot w Pensylwanii zginęły blisko trzy tysiące osób.

Instalacja artystyczna zatytułowana "2977 świateł nad New York Harbor" pojawiła się na niebie nad Nowym Jorkiem w środę późnym wieczorem. 2977 dronów upamiętniło każdą z ofiar zamachów z 11 września 2001 roku. Świecące drony wzniosły się nad portem, a następnie uformowały zarys dwóch wież (Twin Towers). Wyjątkowemu widowisku przyglądali się mieszkańcy miasta i turyści. Ludzie oglądający ten niezwykły spektakl nie kryli zachwytów.

Stacja ABC7 podaje, że według organizatorów instalacja artystyczna powstała we współpracy z członkami społeczności związanej z tragedią z 11 września 2001 roku, w tym członkami rodzin ofiar, ocalałymi i służbami ratunkowymi.

Ataki z 11 września - liczba ofiar i konsekwencje

11 września 2001 roku po uprowadzeniu czterech samolotów pasażerskich porywacze z Al-Kaidy uderzyli w bliźniacze wieże World Trade Center oraz w gmach Pentagonu. Planowany czwarty atak udaremnili pasażerowie. Maszyna rozbiła się w pobliżu Shanksville w Pensylwanii.

Zamach wywołał szok na całym świecie. W World Trade Center zginęły 2753 osoby, w ataku na Pentagon - 184, w rozbitym samolocie w Pensylwanii - 40. Kiedy runęły nowojorskie wieżowce, zabitych zostało także ponad 340 uczestniczących w akcji ratunkowej strażaków oraz 60 policjantów. Tętniąca życiem przestrzeń wokół WTC zamieniła się w morze gruzów. Zniszczenie słynnych wież na Manhattanie, zbudowanych w 1973 roku, zachwiało systemem ekonomicznym USA.

20 września 2001 roku prezydent George W. Bush wezwał do podjęcia wojny z terrorem. USA rozpoczęły działania w Afganistanie, a później w Iraku. Pod koniec kadencji Busha koszty tych działań wojennych wynosiły 1,14 biliona dolarów.

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Źródło: ABC7, tvn24.pl
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Tagi:
Nowy JorkUSAZamachy 11 września
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