W sylwestrową noc ranił policjantów maczetą. Chciał zginąć jako męczennik

Dziewiętnastolatek, który w noc sylwestrową w centrum Nowego Jorku zaatakował maczetą trzech policjantów, zamierzał wyjechać do Afganistanu, by dołączyć do talibów - informuje CNN, powołując się na znalezione przy napastniku zapiski. Wynikało z nich też, że mężczyzna chciał zginąć jako męczennik. Udało mu się ranić trzech funkcjonariuszy, następnie został postrzelony i zatrzymany.

Do zdarzenia doszło wieczorem 31 grudnia (czasu lokalnego) na nowojorskim Times Square, gdzie odbywała się plenerowa impreza sylwestrowa. Napastnik, który później został zidentyfikowany jako 19-letni Trevor Bickford, podszedł do grupy policjantów sprawdzających torby i plecaki uczestników, wyciągnął maczetę i zaatakował nią jednego z nich. Następnie ranił jeszcze dwóch funkcjonariuszy, po czym został postrzelony w ramię i zatrzymany. Przewieziono go do szpitala, nie usłyszał jeszcze zarzutów.

Chciał dołączyć do talibów w Afganistanie

Jak przekazał na zorganizowanej 1 stycznia konferencji komisarz Keechant Sewell z nowojorskiej policji, jeden z zaatakowanych funkcjonariuszy doznał złamania czaszki i rozległej rany szarpanej głowy. Pozostali dwaj policjanci odnieśli lżejsze obrażenia. Sewell dodał, że sylwestrowy atak był prawdopodobnie pojedynczym incydentem, a napastnik działał sam.

Wstępne ustalenia śledczych wskazują, że Bickford, na co dzień mieszkający w miejscowości Wells w stanie Maine, przyjechał do Nowego Jorku 29 grudnia i zameldował się w jednym z hoteli na Manhattanie. CNN, powołując się na policyjne źródła, informuje, że w momencie ataku 19-latek miał przy sobie notatnik z odręcznymi zapiskami. Z ich treści ma wynikać, że mężczyzna chciał wyjechać do Afganistanu i dołączyć do talibów, planował zginąć jako męczennik.

Portal donosi również, że 31 grudnia, a więc w dniu ataku, nowojorska policja rozesłała do organów ścigania w całym kraju biuletyn, w którym alarmowano, iż jednostka medialna związana z Państwem Islamskim opublikowała w sieci wideo zachęcające do przeprowadzania w noc sylwestrową ataków terrorystycznych. Autorzy nagrania mieli "sugerować różne środki ataku, w tym materiały wybuchowe, pistolety, noże i materiały toksyczne".

Sylwester na Times Square

Nie wiadomo, czy właśnie to wideo zainspirowało Bickforda do przeprowadzenia ataku na Times Square. Odbywająca się tam co roku impreza sylwestrowa to jedno z największych i najpopularniejszych tego typu wydarzeń na świecie. Jej kulminacyjnym momentem jest mające miejsce o północy opuszczenie słynnej kuli z masztu jednego z pobliskich budynków. Jak podaje "The Guardian", atak na policjantów nie zakłócił tegorocznej edycji imprezy. Incydent doprowadził do niewielkiego wybuchu paniki, jednak szybko została ona opanowana.

Autor:kgo//az

Źródło: CNN, "The Guardian"