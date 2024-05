Tylko w tym roku, w samej Wielkiej Brytanii, diagnozę czerniaka usłyszeć może nawet 20,8 tysiąca osób - wskazuje Cancer Research UK, brytyjska organizacja charytatywna zajmująca się wpieraniem badań nad rakiem i zwiększaniem społecznej świadomości o nowotworach. Zgodnie z jej danymi byłby to rekordowy poziom. Organizacja szacuje, że w do 2040 roku wskaźniki zachorowalności na czerniaka wzrosną na wsypach o 9 procent. Obecnie jest on tam piątym najczęściej diagnozowanym rodzajem nowotworu i odpowiada za około 4 procent wszystkich przypadków raka. Co istotne, zdaniem Cancer Research UK większości zachorowań można by zapobiec. Aż 9 na 10 z nich jest bowiem spowodowanych nadmierną ekspozycją na promieniowanie ultrafioletowe.