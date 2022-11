Europie grozi "epidemia raka". Eksperci wskazują przyczyny i alarmują

Specjaliści obawiają się "epidemii raka"

Zgromadzone dane pokazują, że zwiększył się odsetek pacjentów, u których nowotwór wykryto w późniejszych stadiach w porównaniu do okresu sprzed pandemii. To może grozić wyższą śmiertelnością i przyczynić się do "obniżenia jakości życia wielu europejskich pacjentów z rakiem".

Rak główną przyczyną śmierci Europejczyków poniżej 65. roku życia

Według szacunków Komisji Europejskiej, w 2020 roku w Europie odnotowano ok. 4 milionów nowych przypadków raka. W tym samym roku nowotwór był przyczyną śmierci ok. 1,9 miliona osób. "Podczas gdy Europejczycy stanowią zaledwie jedną dziesiątą światowej populacji, około 25 proc. wszystkich rocznych przypadków raka występuje w Europie. Jest to druzgocące dla rodzin i przyjaciół osób dotkniętych chorobą, ma też duży wpływ na przeciążone systemy opieki zdrowotnej w poszczególnych krajach, co wskazuje na pilną potrzebę podjęcia działań" - czytamy na stronie Komisji.