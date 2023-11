Nowoczesny okręt zniszczony na Krymie, rekordowy wzrost podatku rolnego i niecodzienna sytuacja w Łodzi

Ukraina przeprowadziła udany atak na infrastrukturę stoczniową na Krymie. Robert Kubica mistrzem świata serii WEC w kategorii LMP2. Podatek rolny w 2024 roku wzrośnie o 21 procent. Robotnicy wylali beton, zostawili auto więc kierowca nie odjechał. Orkan Ciaran we Francji sieje spustoszenie. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć 5 listopada.

1. Siły Zbrojne Ukrainy przeprowadziły udany atak na infrastrukturę stoczniową na Krymie

Ukraińska ekspertka ds. dezinformacji i bezpieczeństwa Maria Avdeeva poinformowała, że z doniesień z Kerczu wynika, że został trafiony najnowocześniejszy okręt wojenny Askold. To zbudowana na zamówienie rosyjskiego Ministerstwa Obrony korweta projektu 22800 Karakurt.

2. Robert Kubica mistrzem świata

Na torze Sakhir doszło do ostatniej w sezonie rywalizacji w ramach Długodystansowych Mistrzostw Świata. Ekipa Roberta miała 33 punkty zaliczki nad resztą stawki, więc tylko bardzo kiepski występ (w Bahrajnie zwycięzca zdobywał 39 pkt) mógł pogrążyć jego plany o złocie.

3. Podatek rolny w 2024 roku wzrośnie o 21 procent

Podatek rolny w 2024 roku wzrośnie o 21 procent - podaje inFakt, powołując się na komunikat prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Dodaje, że "będzie to największa podwyżka spośród wszystkich danin w 2024 roku".

Czytaj też: O ile wzrośnie podatek rolny w 2024? Najnowsze wyliczenia "W 2024 roku stawka podatku wyniesie 224,08 zł za jeden hektar przeliczeniowy, czyli o 38,95 zł więcej w porównaniu z dotychczasową kwotą 185,13 zł. Za pozostałe grunty rolne stawka w 2024 roku wyniesie 448,15 zł za hektar, w porównaniu z 370,25 zł z 2023 roku, co oznacza wzrost o 77,80 zł na hektarze" - podał inFakt.

4. Łódź. Robotnicy wylali beton, zostawili auto. Kierowca nie odjechał

Robotnicy oblali betonem ze wszystkich stron auto zaparkowane na ulicy, którą remontowali. Zdjęcia i film przedstawiające sytuację obiegły media społecznościowe, a na ulicę schodzą się mieszkańcy. Do niecodziennej sytuacji doszło w piątek w centrum Łodzi na ulicy Legionów, która od dłuższego czasu jest w remoncie.

5. Orkan Ciaran we Francji. Wzrosła liczba ofiar

Francja podnosi się po uderzeniu orkanu Ciaran. Do setek tysięcy gospodarst domowych nadal nie dociera prąd. Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych. Co najmniej trzy osoby straciły życie w wyniku niebezpiecznej pogody. Najnowsze doniesienia wskazują, że trzecią ofiarą śmiertelną jest kobieta w średnim wieku, która w czwartek wpadła do wody w zatoce Calanque de Sugiton. Została porwana przez wysokie fale, jej życia nie udało się uratować.