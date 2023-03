Szczepienia przeciwko COVID-19. WHO wydała nowe rekomendacje

czytaj dalej

Środa jest 399. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla Associated Press mówił o zaproszeniu dla przywódcy Chin Xi Jinpinga do Kijowa. - Jesteśmy gotowi, by go tu zobaczyć - powiedział. Z kolei prezydent USA Joe Biden wyraził "zaniepokojenie" związane z zapowiedziami Rosji dotyczącymi wysłania broni jądrowej na Białoruś. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.