"To oznacza koniec Hongkongu". Opozycja krytykuje nowe prawo

- To drakońskie prawo niszczy podstawy istniejącej w Hongkongu praworządności - ocenił jeden z kluczowych działaczy opozycyjnej Ligi Socjaldemokratów (LSD) Avery Ng. - To prawo celuje nie tylko w aktywistów, przywódców politycznych czy demonstrantów. Celuje w całe siedem milionów mieszkańców Hongkongu. Od teraz będziemy musieli żyć w ciągłym strachu, obawiając się, że to, co powiemy czy zrobimy może naruszyć prawo o bezpieczeństwie państwowym. To oznacza koniec Hongkongu - uznał Ng.