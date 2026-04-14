Świat Nowe porozumienie Ukrainy i Niemiec. "Podnosimy nasze relacje na nowy poziom" Oprac. Mikołaj Gątkiewicz

Wołodymyr Zełenski na międzyrządowych konsultacjach w Berlinie

We wtorek w Berlinie odbyły się międzyrządowe konsultacje niemiecko-ukraińskie. Przewodniczyli im kanclerz Friedrich Merz i prezydent Wołodymyr Zełenski. - Przyjaźń i więź między naszymi społeczeństwami są głębsze niż kiedykolwiek wcześniej. W związku z tym naturalnym krokiem jest dziś podniesienie naszych relacji dwustronnych do poziomu partnerstwa strategicznego - oświadczył Merz na konferencji prasowej.

Zełenski przekazał z kolei, że podczas rozmów omówiono pogłębioną współpracę militarną między oboma krajami, szczególnie w kwestii zdolności antybalistycznych. - Niemcy są naszym bardzo ważnym partnerem, więc jestem przekonany, że będziemy mieli jedno z największych, a nawet największe, porozumienie tego typu, przynajmniej w Europie - powiedział Zełenski.

Jak poinformował z kolei minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow, porozumienie między Berlinem a Kijowem opiewać będzie na 4 miliardy euro (17 miliardów złotych). "Przeprowadziłem rozmowy z niemieckim ministrem obrony Borisem Pistoriusem. Uzgodniono pakiet umów w dziedzinie obronności o łącznej wartości 4 mld euro" - napisał Fedorow w komunikatorze Telegram.

"Ma ono na celu wzmocnienie obrony przeciwlotniczej, rozwój zdolności dalekiego zasięgu oraz wspólną produkcję dronów" - podkreślił.

Ministerstwo obrony Niemiec podało również we wtorek, że Berlin "sfinansuje Ukrainie dostawy kilkuset pocisków do systemów obrony przeciwlotniczej Patriot od amerykańskiego koncernu zbrojeniowego Raytheon". Informację tę potwierdził Fedorow, dodając, że "przewidziano również dostawę 36 wyrzutni IRIS-T, co wzmocni wielopoziomowy system obrony przeciwlotniczej".

Zełenski: to znaczący rezultat naszej współpracy

"Niemcy są numerem jeden w Europie we wspieraniu naszej obrony. Wszyscy widzimy, jak mogą zmieniać się nastroje geopolityczne i jak wiele zależy od zdolności Europy do obrony siebie, swojego sposobu życia i swoich wartości. To ważne, że Niemcy pozostają silne, nieobojętne i naprawdę zdolne do obrony interesów Europy i Europejczyków" - napisał prezydent Ukrainy w mediach społecznościowych.

Jak dodał, przed przystąpieniem do rozmów obie delegacje obejrzały demonstrację "siedmiu rodzajów dronów wyprodukowanych dzięki naszej współpracy". "To znaczący rezultat naszej współpracy i ważne, aby była ona kontynuowana. Dziś podpisaliśmy nowe umowy o współpracy - w sumie dziesięć - w najważniejszych obszarach. Dziękuję Niemcom" - napisał Zełenski.

Niemcy są największym europejskim dostawcą pomocy wojskowej dla Ukrainy. Od czasu pełnoskalowej inwazji Rosji w 2022 roku przekazały Kijowowi około 55 miliardów euro (233 miliardy złotych). W obecnym budżecie przeznaczyły na ten cel 11,5 miliarda euro (49 miliardów złotych).

Today’s meeting with @bundeskanzler Friedrich Merz was special and substantive. We focused specifically on how to make our efforts even more active and stronger. Before the bilateral talks, we saw seven types of drones produced at our joint enterprises – six aerial and one… pic.twitter.com/J59d8WGVgM — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 14, 2026 Rozwiń Źródło: X/Volodymyr Zelenski