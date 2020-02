"Pseudonim? El Chapo. Zawód? Rolnik". Nieznane dotąd nagranie

Nagranie opublikował amerykański hiszpańskojęzyczny portal Latinus. Jak podaje, zostało wykonane cztery lata temu w meksykańskim więzieniu Altiplano. Pojawiający się na nim mężczyzna ma tę samą fryzurę oraz budowę ciała co słynny baron narkotykowy "El Chapo" w momencie aresztowania. Więzienny kombinezon, który ma na sobie przypomina ten, w który ubrany był Guzman na zdjęciach, wykonanych po jego zatrzymaniu.

Nie jest jasne, w jaki sposób portal dotarł do nagrania, ani dlaczego zostało upublicznione teraz. Jak pisze Reuters, ministerstwo bezpieczeństwa Meksyku nie odpowiedziało na pytanie o autentyczność wideo. Jak dodaje agencja, sama także nie jest w stanie potwierdzić prawdziwości nagrania. Prawnik Guzmana, pracujący dla niego od 2014 roku, powiedział, że sceny ukazane na nagraniu wydają się zgodne z tym, co miało miejsce w dniu, gdy Meksykanin trafił do aresztu.