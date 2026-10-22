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Świat

Zdjęcia Tuska na ulicach stolicy Indii. Szłapka opublikował film

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Nowe Delhi. Powitanie premiera Donalda Tuska w Indiach
Źródło wideo: x.com/adamszlapka
Źródło zdj. gł.: x.com/donaldtusk
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Na słupach wzdłuż ulic w Nowym Delhi pojawiły się tablice z podobizną premiera Donalda Tuska z okazji jego wizyty w Indiach. Na planszach zamieszczono napis "witamy". Nagranie z kilkoma znalezionymi przy drogach plakatami opublikował rzecznik rządu Adam Szłapka.

Premier Donald Tusk od środy przebywa w Indiach, gdzie w czwartek spotkał się ze swoim hinduskim odpowiednikiem Narendrą Modim. Podczas wspólnego oświadczenia obaj politycy mówili o rozwoju relacji biznesowych między polskimi i indyjskimi firmami, a także o współpracy w zakresie między innymi cyberbezpieczeństwa.

Zdjęcia Tuska w Nowym Delhi. "Witamy"

Niedługo po tym spotkaniu premier Donald Tusk opublikował w serwisie X wykonane z samochodu zdjęcia tablic z jego podobizną zawieszonych na słupach wzdłuż ulic stolicy Indii. Nad jego głową zamieszczono napis "witamy" w języku polskim i hindi. Poniżej napisano: "Pan Donald Tusk" i "Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej".

"New Delhi życzy miłego dnia!" - napisał Tusk.

Kilka minut po premierze podobny wpis opublikował towarzyszący Tuskowi w podróży Adam Szłapka. Rzecznik rządu zamieścił w serwisie X krótkie nagranie, na którym widać nie tylko plansze podobne do tych, które pokazał na swoim profilu premier, ale też ich bardziej rozbudowany wariant. Na większych tablicach zamieszczono obok siebie zdjęcia Donalda Tuska i Narendry Modiego, a także nazwiska i funkcje obu polityków oraz napis "witamy w Indiach".

"Tak przywitało nas New Dehli!" - napisał Szłapka.

Wizyta Donalda Tuska w Indiach

W czwartek w Nowym Delhi odbywa się Polsko-Indyjskie Forum Biznesowe. Podczas wizyty w Indiach premierowi towarzyszy minister finansów Andrzej Domański oraz przedstawiciele blisko 100 polskich firm. Według premiera to największa tego typu wizyta w historii relacji obu krajów.

W piątek polska delegacja uda się do Bengaluru, głównego ośrodka technologicznego Indii, gdzie odbędzie się drugie forum gospodarcze. Tusk weźmie tam udział w seminarium poświęconym branżom ICT i lotniczo-kosmicznej oraz spotka się z władzami stanu Karnataka.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Donald TuskIndieNarendra Modi
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