Świat

Woda w kranie raz na trzy dni, bywa czarna. "Stan zdrowia wszystkich się pogarsza"

nowe delhi - Yogifromhills shutterstock_1743686498
Zanieczyszczone powietrze w New Delhi w Indiach
Źródło: Reuters
Zamieszkane przez ponad 20 milionów ludzi Nowe Delhi mierzy się z niedoborami wody. W rzece Jamuna, która stanowi "trzon infrastruktury wodnej", wykryto zwiększone stężenie amoniaku, co wpłynęło na działanie sieci wodociągowych. W wielu dzielnicach z kranów "woda płynie raz na trzy dni", bywa brudna i cuchnąca.

Mieszkańcy kilku dzielnic Nowego Delhi, stolicy Indii, cierpią z powodu niedoboru wody w kranach. Problemy zaczęły się 22 stycznia. Zarząd wodociągów miasta poinformował wówczas, że 43 dzielnice zamieszkane przez około dwa miliony ludzi straciły dostęp do bieżącej wody - podaje CNN. Jak ustaliła stacja, choć u większości mieszkańców dostawy wody przywrócono po dwóch dniach, część do dziś mierzy się z jej brakiem.

Przyczyny braku wody

Powodem przerw w dostawie było wyłączenie sześciu z dziewięciu głównych zakładów uzdatniania wody - nie były one w stanie pracować przy zbyt wysokim stężeniu amoniaku w rzece Jamuna, która dostarcza około 40 procent wody do stolicy.

Urzędnicy, z którymi rozmawiał "Hindustan Times", przekazali, że wysokie stężenie amoniaku to problem, który powraca w miesiącach zimowych, a na obecny kryzys złożyły się dwa problemy - oprócz stężenia amoniaku, które sprawia, że woda jest "nie do uzdatnienia", także trwający obecnie remont sieci wodociągowych.

Całe wsie i targowiska pod wodą. "Nic nie zostało"

Całe wsie i targowiska pod wodą. "Nic nie zostało"

METEO
Ganges wysycha w zastraszającym tempie

Ganges wysycha w zastraszającym tempie

METEO

Stacja CNN skontaktowała się z przedstawicielami 43 dzielnic miasta i 10 z nich, "reprezentujących 600 tys. mieszkańców, twierdzi", że mieszkańcy od kilku dni wody nie otrzymują. - Stan zdrowia wszystkich się pogarsza - mówił mieszkaniec jeden dzielnic. - Wszystko tu jest brudne.

- Woda płynie raz na trzy dni, a czysta płynie tylko przez godzinę - komentował w rozmowie z CNN Ravinder Kumar z północno-zachodniej części miasta. Przyznał, że kąpiel jest trudna, a woda "bywa czarna", co sprawia, że mycie możliwe jest raz na cztery, pięć dni. Jedna z mieszkanek, Raja Kamat w rozmowie z reporterami mówiła, że wody nie było przez pięć dni z rzędu, obecnie bywa przez 30 minut dziennie.

Nowe Delhi, stolica Indii
Nowe Delhi, stolica Indii
Źródło: Yogifromhills / Shutterstock

Indie. Kryzys wodny

Problemy z zaopatrzeniem stolicy w wodę pojawiają się już od lat 90. Choć podjęto działania, które mają na celu modernizację oczyszczalni ścieków, według ekspertów toksyczność wody wciąż jest wysoka. Urbanizacja stolicy przyczyniła się do zanieczyszczeń wód gruntowych, ​​miliony ludzi żyją bez systemu kanalizacji. Kolejnym problemem jest to, że do miasta wpływa woda, która już została zanieczyszczona. Rzeka Jamuna, płynąca przez 1376 kilometrów w kilku stanach Indii, jest zanieczyszczana na wielu odcinkach przez toksyczne chemikalia i ścieki. Dzieje się tak od dziesięcioleci.

Jak podkreśla Reuters, czysta woda to przywilej w kraju liczącym 1,4 miliarda ludzi, gdzie według naukowców 70 procent wód gruntowych jest zanieczyszczone. Ta z kranu wciąż nie nadaje się do picia, w grudniu w mieście Indore zmarło 16 osób z powodu zatrucia wodą z rurociągów.

pc

Autorka/Autor: zeb//az

Źródło: CNN, Reuters, Hindustan Times

Źródło zdjęcia głównego: Yogifromhills / Shutterstock

Indie
