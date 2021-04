"W naszym kraju osoba pozbawiona wolności jest pozbawiana prawa do zdrowia, a nawet do życia"

"To, co wtedy działo się z jej synem, dzieje się teraz z opozycjonistą Aleksiejem Nawalnym i tysiącami innych więźniów w Rosji" - napisała niezależna "Nowaja Gazieta", zapowiadając wywiad z matką Siergieja Magnitskiego. Znany prawnik zmarł w rosyjskim więzieniu w 2009 roku. Podobnie jak Nawalny miał problemy zdrowotne, co ignorowały służby więzienne.