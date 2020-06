"Płacili łapówki, by dostać się na wojnę". Rosyjski dziennik o "delegacjach służbowych" do Syrii

Wojskowy sąd garnizonowy w Petersburgu rozpatruje sprawę łapówek, które żołnierze mieli płacić za możliwość wyjazdu w "podróż służbową", czyli po prostu na wojnę, do Syrii - ujawniła niezależna "Nowaja Gazieta". Jak podkreśliła, "inwestycje nie wszystkim się opłaciły".

"Zgodnie z dochodzeniem adresatów, do których miały trafiać łapówki, było dwóch. Tworzyli listy żołnierzy, którzy mieli wyjechać do Syrii i brali pieniądze od tych, którzy chcieli na tych listach się znaleźć" - napisała we wtorkowej publikacji "Nowaja Gazieta".