"Gwiazda rocka" faworytką wyborów

Wybory parlamentarne w Nowej Zelandii rozpisane są 17 października (z racji 13-godzinnej różnicy czasy będzie to jeszcze 16 października czasu polskiego). Choć początkowo sądzono, że obecna premier Jacinda Ardern może poprowadzić Partię Pracy do całkowitego zwycięstwa w wyborach i utworzenia rządu większościowego, to najnowsze sondaże wskazują, że może ona potrzebować wsparcia ze strony Partii Zielonych Nowej Zelandii (GPA). Jednak i tak byłby to pierwszy od 1999 roku całkowicie lewicowy rząd.