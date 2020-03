Sprawca masakry w Christchurch zmienia zeznania

Sprawca masakry w dwóch meczetach w Christchurch, 29-letni Brenton Tarrant zmienił w czwartek swoje wcześniejsze zeznania i przyznał się do wszystkich zarzutów. Za przeprowadzenie ataków w Nowej Zelandii grozi mu dożywocie.

Brenton Tarrant oskarżony jest o spowodowanie śmierci 51 osób, próbę pozbawienia życia kolejnych 40 oraz o dokonanie aktów terroru. Wcześniej utrzymywał, że jest niewinny. Zapowiadano, że proces mężczyzny rozpocznie się w czerwcu, ale wobec przyznania się oskarżonego do winy, sądowi pozostaje jedynie decyzja o wymiarze kary. Zamachowcowi grozi dożywotnie więzienie. Daty posiedzenia sądu jeszcze nie podano.

Od 15 marca 2019 r., czyli dnia w którym dokonał masakry, Brenton Tarrant, który sam określa siebie jako zwolennika wyższości białej rasy, przebywa w areszcie. Tego dnia wtargnął do meczetu Al Noor w Christchurch i otworzył ogień z broni półautomatycznej do uczestniczących w piątkowych modłach wiernych. Po opróżnieniu magazynka, wrócił do samochodu, wziął inny karabin i kontynuował masakrę.