Co najmniej 50 pasażerów lotu z Sydney do Auckland odniosło obrażenia, kiedy Dreamliner linii Latam niespodziewanie stracił wysokość. Przyczyną był problem techniczny - poinformował przewoźnik, nie podając szczegółów.

Boeing 787-9 Dreamliner chilijskiej linii lotniczej Latam, zmierzający w poniedziałek nad ranem czasu polskiego z Sydney w Australii do Auckland w Nowej Zelandii stracił nagle sto metrów wysokości. Spośród co najmniej 50 poszkodowanych osób, 13 zostało przewiezionych do szpitala, jedna jest w stanie ciężkim - przekazało nowozelandzkie pogotowie ratunkowe.

"Zleciał, trafiając głową w fotel"

Relacjonował, że "pasażerowie krzyczeli i nikt nie wiedział, co się stało, aż do zakończenia lotu".

"Ludzie dosłownie latali wokół, to było przerażające" - wyznała inna rozmówczyni dziennika. Jej zdaniem do zdarzenia doszło, gdy do lotniska w Auckland pozostawało około 50 minut lotu. Przyznała również, że "bardzo się bała" wsiadać do kolejnego samolotu.