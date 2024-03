Gdy otworzyłem oczy, pasażer siedzący dwa miejsca ode mnie był na suficie. Myślałem, że śnię - wspomina mężczyzna, relacjonując incydent z udziałem Dreamlinera lecącego z Sydney do Auckland. Maszyna chilijskich linii Latam niespodziewanie straciła wysokość, co wywołało gwałtowny wstrząs i obrażenia u kilkudziesięciu pasażerów. Wszczęto dochodzenie w celu wyjaśnienia zdarzenia.

Boeing 787-9 Dreamliner chilijskiej linii lotniczej Latam w poniedziałek gwałtownie stracił wysokość podczas lotu z Sydney w Australii do Auckland w Nowej Zelandii. Spowodowało to wstrząs, w wyniku którego nieprzypięci pasami pasażerowie zostali nagle wyrzuceni w powietrze. Poszkodowanych zostało co najmniej 50 osób na pokładzie, 13 z nich przewieziono do szpitala, jedna jest w stanie ciężkim, przekazało nowozelandzkie pogotowie ratunkowe.

Nowozelandzka Komisja Badania Wypadków Transportowych (TAIC) poinformowała we wtorek, że zabezpieczyła rejestratory parametrów lotu z kokpitu Boeinga. "TAIC jest w trakcie gromadzenia dowodów istotnych dla śledztwa", przekazano w komunikacie. Rzecznik TAIC powiedział także, że ponieważ incydent miał miejsce w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, to chilijskie organy ds. badania wypadków lotniczych powinny wszcząć dochodzenie. Nowozelandzki śledczy ds. wypadków przekazał, że władze Chile potwierdziły, iż wszczęły dochodzenie w sprawie lotu.

Pasażer samolotu "na suficie"

Na pokładzie samolotu znajdowało się 263 pasażerów i dziewięciu członków załogi. Jeden z pasażerów, Brian Adam Jokat dzień po incydencie relacjonował dla mediów doświadczenia z pechowego lotu. Jak wspominał, gdy doszło do nagłej utraty wysokości przez samolot, spał. Wstrząs gwałtownie go obudził, a gdy otworzył oczy zobaczył, że pasażer siedzący dwa fotele od niego "był na suficie". - Myślałem, że śnię - podkreślił Jokat cytowany przez agencję Reutera.

Samolot nagle stracił wysokość

Niebezpieczne zdarzenie z udziałem chilijskiego samolotu szeroko komentują nowozelandzkie media. Gazeta "The Post" cytuje świadka, według którego "pilot przekazał, że 'zgasły wszystkie wskaźniki i stracił on możliwość wykonywania jakichkolwiek manewrów'". Z kolei rozmówca dziennika "Herald" wyznał, że "nigdy nie doświadczył czegoś podobnego w ciągu 15 lat latania". "Samolot gwałtownie zanurkował, co trwało zaledwie kilka sekund, a około 30 osób mocno uderzyło w sufit" - opisywał pasażer, cytowany przez "Herald". Relacjonował, że "pasażerowie krzyczeli i nikt nie wiedział, co się stało, aż do zakończenia lotu".