Nowa Zelandia za legalizacją eutanazji. Niepewny wynik w sprawie marihuany

Ze wstępnych wyników referendum wynika, że Nowa Zelandia zdecydowanie opowiedziała się za zalegalizowaniem eutanazji - poinformowała w piątek komisja wyborcza. Kraj jest też bliski odrzucenia zmian w prawie, które umożliwiłyby rekreacyjne używanie marihuany. Według wstępnych danych przeciw jest 53,1 procent wyborców, ale do policzenia pozostało prawie pół miliona głosów.

Komisja wyborcza przekazała, że do policzenia pozostało prawie pół miliona głosów specjalnych oddanych w referendach, w tym głównie za granicą. Nie wystarczą one, żeby zmienić wynik głosowania w sprawie eutanazji, ale mogą wpłynąć na rezultaty głosowania w sprawie rekreacyjnego używania marihuany - podała komisja. Chodzi o 20 procent elektoratu.

Ponad 65 procent głosujących za ustawą zezwalającą na eutanazję

Prawo, które zezwala pacjentom terminalnym, mającym przed sobą mniej niż sześć miesięcy życia i cierpiącym w sposób "nie do zniesienia", na żądanie wspomaganego samobójstwa, wejdzie w życie w listopadzie 2021 roku.

Osoby ubiegające się o eutanazję będą musiały mieć ukończone 18 lat i zgodę dwóch lekarzy: lekarza prowadzącego i lekarza niezależnego oraz konsultację psychiatry w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zdolności osoby do świadomego podjęcia takiej decyzji.