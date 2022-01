Premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern odwołała swój ślub. "Takie jest życie"

- Mojego ślubu teraz nie będzie - powiedziała Jacinda Ardern, odwołując się do nowych restrykcji, wśród których jest wprowadzenie limitu osób na przyjęciach do 100. - Właśnie dołączyłam do wielu innych Nowozelandczyków, którzy mieli podobne doświadczenia z powodu pandemii i przepraszam każdego, kto ma do czynienia z takim scenariuszem – dodała.