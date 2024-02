Parlamentarzysta zmarł po biegu charytatywnym. "Poświęcił swoje życie służbie"

Nowozelandzki parlamentarzysta Efeso Collins zmarł po wzięciu udziału w biegu charytatywnym w Auckland. Informację o jego śmierci podała Partia Zielonych, do której należał. "Był dobrym człowiekiem, zawsze przyjaznym i życzliwym", podkreślił premier Nowej Zelandii w oświadczeniu. Collins miał 49 lat.

Informację o śmierci Efeso Collinsa przekazała Partia Zielonych Nowej Zelandii, do której należał. 49-letni polityk w środę wziął udział w biegu charytatywnym ChildFund Water Run, by zbierać pieniądze na dostarczenie wody pitnej do państw znajdujących się na Oceanie Spokojnym. Tuż po biegu, gdy ogłaszany był zwycięzca zawodów, Collins stracił przytomność i upadł, jego życia nie udało się uratować.